Planta Solar alcanza 90% de ejecución en Malpaisillo

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), reportó un avance del 90% en la construcción de la nueva planta solar ubicada en el sector de Malpaisillo, departamento de León.

Se prevé que la obra finalice e inicie operaciones a plena capacidad a mediados de este año.

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la infraestructura de los servicios básicos mediante el uso de energías renovables.

Entre sus características principales destacan su capacidad de generación, a que inyectará 18 megavatios de energía limpia al interconectado nacional, y la energía producida se destinará a los sistemas de bombeo de ENACAL a nivel nacional.

Esta obra asegurará la sostenibilidad y la mejora continua en la distribución de agua potable y saneamiento para las familias nicaragüenses.

Esta importante obra de infraestructura cuenta con el financiamiento del Gobierno de Nicaragua) y el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Con este avance, Nicaragua continúa su transición hacia una matriz energética más eficiente y amigable con el medio ambiente para garantizar servicios públicos de calidad.

