Managua honra a Alexis Argüello con entrega de orden y boxeo

En conmemoración del décimo séptimo aniversario del paso a la inmortalidad del Tricampeón Mundial de Boxeo, Alexis Argüello, «el Campeón del Amor, la Unidad y la Reconciliación», el Gobierno de Nicaragua, a través de la Alcaldía de Managua, realizará una serie de actividades especiales en su honor este miércoles 1 de julio.

Estas jornadas conmemorativas tienen como propósito recordar su invaluable legado deportivo, así como su ejemplo permanente de humildad, entrega, dignidad y compromiso con el pueblo nicaragüense.

El programa oficial iniciará a las 9:00 de la mañana con la colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Jardines del Recuerdo, seguido a las 10:00 de la mañana por otro homenaje floral en el Monumento al Campeón del Pueblo, ubicado en la Plaza de las Victorias, el cual contará con el acompañamiento de jóvenes del Movimiento Deportivo Alexis Argüello.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones del Parque Japón-Nicaragua, se llevará a cabo la Sesión Especial del Concejo Municipal de Managua para otorgar la prestigiosa «Orden Alexis Argüello» a destacados deportistas nacionales.

En esta edición, la alta distinción será entregada a tres grandes figuras del deporte nacional, entre ellas a Tatiana Auxiliadora Guzmán Alguera, árbitra de la FIFA desde 2014 y primera nicaragüense en pitar en una Copa Mundial Femenina (2023), además de participar en París 2024.

Otros galardonados serán Henry Antonio Pupiro Esquivel, árbitro con más de 20 años de trayectoria que hizo historia en junio de 2026 al integrar el equipo arbitral de la Copa Mundial Masculina de la FIFA; y Óscar Danilo Molina Sequeira, leyenda viva del tenis de mesa centroamericano, múltiple campeón nacional e integrante del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense desde 1999.

La Sesión Especial del Concejo Municipal contará con invitados de honor vinculados a la vida del tricampeón y al pugilismo profesional, entre ellos su hermano Guillermo Argüello, el tetracampeón Román “Chocolatito” González, y los bicampeones Rosendo Álvarez y Luis Pérez.

Otros invitados de honor serán los excampeones mundiales Félix “El Gemelo” Alvarado, René Alvarado y José “Quiebra Jícara” Alfaro.

Asimismo, asistirán los directivos Alex Marín (FENIBOXA) y el General Juan Molinares (CONABOX), junto a los reconocidos entrenadores de boxeo Luis Cortés y Gustavo Herrera.

Para culminar este día de homenajes, a las 4:00 de la tarde se realizará una cartelera de boxeo amateur en el Gimnasio Roger Deshon, situado en el barrio San Judas.

Este evento contará con la participación de atletas en formación pertenecientes a las Academias de Boxeo de la Alcaldía de Managua, quienes competirán en diez categorías distintas en las ramas masculina y femenina.

Con este robusto programa, Nicaragua entera honra la memoria de su máximo orgullo nacional y faro permanente del deporte nicaragüense.