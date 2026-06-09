Nicaragua y China inaugurarán Planta Fotovoltaica «ENESOLAR» en Matagalpa

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que mañana miércoles se realizará la ceremonia de inicio de operaciones de la planta fotovoltaica “ENESOLAR”, construida en San Isidro, Matagalpa, con apoyo financiero de la República Popular China.

Matagalpa estrena planta solar china que abarata agua

“La obra fue ejecutada por la empresa estatal CCSSC, con una inversión de 90 millones de dólares y una capacidad instalada de 63 megavatios. Este proyecto está destinado a energizar las bombas de agua de ENACAL y generar ahorros en la factura energética de la institución; con el objetivo de mejorar los servicios para la población”, explicó la copresidenta.

“En el acto participarán el embajador de China, el director general de CCSSC, el compañero Ovidio Reyes, del Banco Central de Nicaragua, así como representantes del Ministerio de Hacienda, ENACAL, el Ministerio de Energía y Minas y el compañero Laureano”, concluyó.

