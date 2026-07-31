Alcaldía de Ciudad Sandino declara asueto municipal el 7 de agosto por fiestas de Santo Domingo de Abajo

A través de un bando municipal, la alcaldesa del municipio de Ciudad Sandino, María Elsa Guillén, declaró el próximo viernes 7 de agosto de 2026 como día de asueto municipal con goce de salario para todos los trabajadores de las empresas radicadas en esa localidad.

La disposición se emite con el objetivo de promover el fervor religioso, las costumbres y la idiosincrasia del pueblo católico en el marco de la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a Santo Domingo de Abajo (San Andrés de la Palanca), cuyas festividades se extenderán del 2 al 31 de agosto.

Quedan exceptuados de este descanso aquellos servicios de carácter indispensable o cuya naturaleza no deba interrumpirse, tales como labores de limpieza pública, vigilancia y seguridad, hospitales, bomberos y Policía Nacional.

Asimismo, las autoridades municipales y del orden público señalaron que velarán por la seguridad y el orden de los festejos para el disfrute de las familias.