La capital ya vive el ambiente festivo con la llegada de las tradicionales fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, una celebración que reúne a miles de familias nicaragüenses en un ambiente de fe, cultura, alegría y sana convivencia.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial, acompañará a los capitalinos durante estas festividades llevando animación, música y mucha diversión a cada uno de los eventos programados.

Este viernes 31 de julio, la cita será desde las cuatro de la tarde en el barrio San José Oriental, donde el Comité Vacas Culonas celebrará una animada corrida de toros y una gran fiesta popular con la presentación de Fuzion 4 y el espectacular show de nuestro compañero Latin William, las bailarinas y toda la algarabía de este colectivo de La Súper Líder del Dial.

Más tarde, la celebración se trasladará al tradicional Palo Lucio, en Cristo Rey, desde las 6 de la tarde donde se realizará la esperada vela de la llegada de Santo Domingo de Guzmán.

En este emblemático punto de encuentro, Tu Nueva Radio Ya pondrá el ambiente con su gran show artístico, mientras Contratiempo animará al público y Banda M16 hará bailar a todos los asistentes en la mera rotonda con su contagioso repertorio musical.

La fiesta continuará el 1 de agosto en la tarima ubicada frente a Taidok Motors, donde Tu Nueva Radio Ya seguirá acompañando al pueblo capitalino junto a los tradicionales Chicheros de Managua y la presentación de Juan Gabriel, Nica como parte de las actividades que marcan el inicio del recorrido de Santo Domingo.

Las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán representan una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de Nicaragua.

Cada año, miles de promesantes, devotos y visitantes participan con profunda fe en esta tradición que combina religiosidad, música, cultura popular y el espíritu solidario de los managuas.

Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán tienen sus raíces en una tradición que supera los 140 años. La historia cuenta que, hacia 1885, un campesino llamado Vicente Aburto encontró la pequeña imagen del santo en un árbol de madero negro en la zona de Las Sierritas de Managua.

Desde entonces nació la promesa de trasladar cada año la imagen hacia la capital, una peregrinación que se ha convertido en una de las manifestaciones religiosas más importantes de Nicaragua.

Durante 10 días, las calles de la capital se llenan de filarmónicos, chicheros, bailes tradicionales, comidas típicas y expresiones de identidad nacional que fortalecen el orgullo de ser nicaragüense y reflejan la paz y la alegría con la que las familias celebran sus costumbres.

Tu Nueva Radio Ya invita a todos los capitalinos y visitantes a ser parte de estas festividades, disfrutando con responsabilidad de una tradición que une generaciones y mantiene viva la fe en Santo Domingo de Guzmán, el santo patrono de Managua.

