Con alegría y seguridad, miles de familias participaron en traída de Santo Domingo a la capital

Con alegría desbordante, miles de personas participaron este sábado primero de agosto en la tradicional traída de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, de su parroquia en las Sierritas hacia su iglesia en la capital.

A las siete de la mañana, los tradicionalistas empezaron a bailar y caminar bajo el estruendo de la pólvora y el son de chicheros, zangoloteando en sus hombros a “Minguito” en su recorrido de más de 10 kilómetros.

En el inicio del recorrido “Minguito” fue acompañado por la mayordoma de las festividades agostinas, la alcaldesa de Managua, compañera Reyna Rueda, quien destacó la festividad que se realizó en paz, unión, armonía y devoción.

En la peregrinación también participaron el Vice Alcalde, compañero Enrique Armas, y la compañera Jennifer Porras, Secretaria del Consejo Municipal, quienes resaltaron la alegría del pueblo en la traída de “Minguito”.

Por su parte, el comisionado general Fernando Borge Aguilar, jefe policial de Managua, informó que por instrucciones de los Copresidentes Comandante Daniel y compañera Rosario, desde anoche movilizaron dispositivos de seguridad para dar acompañamiento a los participantes de estas fiestas.

“No hay mayores incidencias, todo ha transcurrido en paz y seguridad”, destacó el comisionado general Borge, mientras decenas de agentes policiales daban protección a promesantes y fieles en el recorrido desde las Sierritas de Managua.

A las diez con 50 minutos de la mañana, los tradicionalistas vestidos de indios e inditas, disfrazados de vaquitas o pintados como chinegros llegaron a La Morita y a las 11 de la mañana se detuvieron ante la tarima de Tu Nueva Radio Ya, frente a Taidok Motors, donde estuvieron bailando por varios minutos.

Posteriormente los fieles de “Minguito” ingresaron al reparto Altamira hasta llegar a las doce del mediodía, a la esquina donde fue la Distribuidora Vicky y a la una de la tarde a los semáforos del autolote El Chele

A la 1 y 45 minutos de la tarde, la marea de tradicionalistas arribó a la rotonda de Cristo Rey, donde era esperado por muchos otros devotos que año con año también participan de la fiesta.

Después de pasar saludando a los creyentes a lo largo de la Pista Radial Santo Domingo, los tradicionalistas llegaron a las cuatro de la tarde al gancho de caminos, en el mercado oriental, en donde fue subido al tradicional barco para ser llevado a su iglesia.

La imagen de Santo Domingo de Guzmán ingresó a las 4 con 50 minutos de la tarde a su iglesia en Managua en medio del estruendo de cohetes y la algarabía de los promesantes.

En esa iglesia, la venerada imagen permanecerá de fiesta hasta el próximo 10 de agosto, cuando regrese a su santuario en la parroquia de Las Sierritas.

La traída o bajada de Santo Domingo a la ciudad capital fue aprovechada por miles de vendedores de todo tipo de productos para sacar ganancias.

En el trayecto, se destacó el trabajo realizado por la Policía Nacional, la Cruz Blanca, Bomberos Unidos y el Minsa, a través de los puestos de salud atentos ante cualquier eventualidad.

Asimismo, sobresalió el trabajo de casi 300 operarios de la Alcaldía de Managua, que iban recogiendo los desechos, después de la pasada de la imagen del santo por las calles y pistas del recorrido.

Anoche, los capitalinos iniciaron las tradiciones agostinas con las Vacas Culonas en el barrio San José Oriental, distrito 4 de la capital, en donde también estuvo presente con su staff artístico Tu Nueva Radio Ya.

Asimismo, en la rotonda Cristo Rey, centenares de personas participaron en el concurso del Palo Lucio, de los nacatamales y otras delicias repartidas por el tradicionalista “Chema Pelón”.

Tu Nueva Radio Ya llevó también la alegría a la rotonda Cristo Rey, con el grupo Contratiempo, la Banda M16 y Latin William con su elenco artístico y sus preciosas bailarinas.

Por otra parte, en el barrio San Judas se realizó la vela del barco, en la casa del recordado Lisímaco Chávez, en donde miles de personas disfrutaron de la chicha de las “7 Quebradas” y de otros bocadillos repartidos por los tradicionalistas de la Familia Chávez.

El martes 4 de agosto, Santo Domingo de Guzmán saldrá de su iglesia en el barrio 19 de julio, distrito uno de Managua, a visitar a sus devotos de los barrios orientales capitalinos.

La tradicional celebración de Santo Domingo de Guzmán este año cumple 141 años, festividad que se ha transmitido de generación en generación.

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