Gobierno saluda retorno de Santo Domingo a Las Sierritas

La copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, saludó a las familias de Managua que acompañaron este lunes el retorno de la imagen de Santo Domingo de Guzmán a su basílica en Las Sierritas, destacando la alegría, el fervor y la devoción popular que caracterizan estas festividades patrimoniales.

Durante su mensaje, Rosario envió un saludo especial a los religiosos y al Cardenal Leopoldo José Brenes, resaltando su participación en las celebraciones.

«Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra identificación con todas las familias que han participado en las fiestas de Santo Domingo, también con el Cardenal, su eminencia Leopoldo José (…) a todas las familias, a todos los religiosos que de una u otra forma han participado de esta fiesta», expresó.

«¡Que viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Y que nos guarde a todos! Que siga guardando la alegría de vivir en paz «, exclamó la compañera Rosario Murillo.

Asimismo, la Copresidenta recordó que este lunes 10 de agosto es día festivo local en el municipio de Managua por el traslado del santo patrono, por lo que las actividades laborales cotidianas en la capital se reanudarán con normalidad mañana martes.

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