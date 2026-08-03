Con Tu Nueva Radio Ya, Barrio San Judas celebrará en grande las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán este martes

El barrio San Judas se prepara para vivir una noche llena de música, tradición y alegría con una gran celebración en honor a Santo Domingo de Guzmán, este martes 4 de agosto, a partir de las 6:00 de la tarde, contiguo al mercadito Roger Deshon.

La actividad reunirá a cientos de familias y promesantes que disfrutarán de un espectacular ambiente festivo con la presentación del grupo musical La Nueva Compañía, el Show de Latin William, además del talento de DJ Chesco, DJ Lezamin y el esperado Show de Juan Gabriel, que interpretará los inolvidables éxitos del «Divo de Juárez».

Como parte de las tradiciones de estas festividades, el Comité Nieto y Familia del Torólogo Lisímaco Chávez estará compartiendo con los asistentes la tradicional chicha de Las Siete Quebradas, una costumbre que año con año forma parte de la celebración en honor al Santo Patrono.

Además, Tu Nueva Radio Ya estará presente con su gran tarima y todo su staff, llevando la mejor animación, música y cobertura especial para que los asistentes disfruten de una velada llena de entusiasmo, tradición y sana diversión.

La invitación está abierta para que las familias, promesantes y visitantes lleguen a celebrar en un ambiente de convivencia, cultura popular y devoción, en una de las actividades más esperadas de las fiestas tradicionales en honor a Santo Domingo de Guzmán.