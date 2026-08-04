Reinas e Indias Bonitas de Santo Domingo visitan Tu Nueva Radio YA
El orgullo y la tradición de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán llegaron a los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde fueron recibidas por nuestros presentadores del programa “Contacto Ya con el 6” , a los ls representantes del Comité Cultural Juvenil de las Sierritas de Santo Domingo junto a las ganadoras de los concursos “Indias Bonitas de las Fiestas de Santo Domingo” y “Reinas de las Fiestas Agostinas”.
Durante la visita, las jóvenes compartieron la emoción de portar estos títulos que representan la identidad y cultura de un pueblo lleno de devoción, alegría y tradición.
La Señorita Nayeli Gómez, India Bonita de las Fiestas de Santo Domingo; Alison Acevedo, segundo lugar; y Rosmery Olivas, India Bonita Simpatía, destacaron el amor por sus raíces y las costumbres que sus familias han transmitido de generación en generación.
También estuvieron presentes las nuevas soberanas de las Fiestas Agostinas: Allison Malta, Reina de las Fiestas Agostinas, y Sara Aburto, Reina Simpatía, quienes expresaron su orgullo por representar una celebración que une a las familias y mantiene viva la herencia cultural de Managua.
Entre sonrisas y mucha emoción, las invitadas resaltaron que ser parte de estas festividades es llevar en alto la historia, el folclore y el espíritu alegre de Santo Domingo de Guzmán.