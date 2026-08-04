Reinas e Indias Bonitas de Santo Domingo visitan Tu Nueva Radio YA

El orgullo y la tradición de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán llegaron a los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde fueron recibidas por nuestros presentadores del programa “Contacto Ya con el 6” , a los ls representantes del Comité Cultural Juvenil de las Sierritas de Santo Domingo junto a las ganadoras de los concursos “Indias Bonitas de las Fiestas de Santo Domingo” y “Reinas de las Fiestas Agostinas”.

Reinas e Indias Bonitas de Santo Domingo de Guzmán engalanan los estudios de Tu Nueva Radio YA

Durante la visita, las jóvenes compartieron la emoción de portar estos títulos que representan la identidad y cultura de un pueblo lleno de devoción, alegría y tradición.

La Señorita Nayeli Gómez, India Bonita de las Fiestas de Santo Domingo; Alison Acevedo, segundo lugar; y Rosmery Olivas, India Bonita Simpatía, destacaron el amor por sus raíces y las costumbres que sus familias han transmitido de generación en generación.

También estuvieron presentes las nuevas soberanas de las Fiestas Agostinas: Allison Malta, Reina de las Fiestas Agostinas, y Sara Aburto, Reina Simpatía, quienes expresaron su orgullo por representar una celebración que une a las familias y mantiene viva la herencia cultural de Managua.

Entre sonrisas y mucha emoción, las invitadas resaltaron que ser parte de estas festividades es llevar en alto la historia, el folclore y el espíritu alegre de Santo Domingo de Guzmán.

