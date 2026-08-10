Santo Domingo vuelve a Las Sierritas y miles lo despiden en Managua

Bajo el estruendo de morteros y cohetes, la milagrosa imagen de Santo Domingo de Guzmán regresó la tarde de este lunes a su santuario en las Sierritas de Managua, culminando en paz y alegría, las fiestas tradicionales que anualmente se realizan en su honor.

Los miles de feligreses, entre ellos los populares inditos y negritos, partieron a eso de las 7 de la mañana desde la parroquia situada en el barrio 19 de julio, bajo el grito: ¡Viva Santo Domingo de Guzmán!

A las ocho de la mañana, la venerada imagen fue recibida en el Gancho de Caminos por Santo Domingo de Abajo o de San Andrés de la Palanca, el que aún se quedará durante varios días en la iglesia del barrio Cristo del Rosario.

Poco después, la imagen de Santo Domingo se detuvo frente a la sede de los cargadores tradicionales en donde se realizaron bailes típicos, y luego partió rumbo a la rotonda de Cristo Rey en donde fue bailada al ritmo de los feligreses del grupo de “Chema Pelón”.

Después de la una de la tarde, la milagrosa imagen pasó por el antiguo Registro de la Propiedad en su ruta hacia el sector de La Morita, hasta donde fue acompañado por las autoridades de la Alcaldía de Managua, quienes destacaron la tradición del pueblo de Managua y la unidad familiar.

La colorida peregrinación fue acompañada de chicheros que pusieron el ritmo a los más de 120 miembros del Comité de Cargadores Tradicionalistas de Managua, a lo largo de todo el trayecto.

En esta ocasión, “Minguito” fue “vestido” con flores amarillas y rosadas, en tanto los cargadores tradicionales lucieron cotonas azules y gorras amarillas con blanco.

Al igual que el primero de agosto, muchos devotos también cargaron réplicas de la milagrosa imagen y bailaron al son de los chicheros.

En la alegre celebración también participaron miles de vendedores por cuenta propia quienes aprovecharon la fiesta de los managuas para generar importantes ganancias para el sostén de sus familias.

La procesión tradicional fue acompañada por centenares de miembros de la Policía Nacional, bomberos y de la Cruz Blanca, quienes garantizaron la seguridad y estado de salud de los participantes.

A las cinco de la tarde, el “santito” llegó a su morada permanente en la ermita de Las Sierritas, en donde permanecerá hasta el primero de agosto del año 2027, cuando nuevamente realice su visita de diez días a la capital.

Previo a su regreso a Las Sierritas, los habitantes del barrio San José Oriental disfrutaron ayer domingo de la habitual corrida de toros y las Vacas Culonas, llenando de colorido y algarabía las calles del sector.

Paralelamente, en la rotonda Cristo Rey, la familia del recordado tradicionalista José Barahona “Chema Pelón” festejó 51 años de la tradición del Palo Lucio, ofreciendo una alborada con comidas y bebidas típicas repartidas por las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa y mayordoma de las fiestas, Reyna Rueda.

Por su parte, en el barrio San Judas se llevó a cabo la tradicional Vela del Barco en memoria de Lisímaco Chávez, donde los asistentes compartieron más de 1,500 platillos de comida, nacatamales y la emblemática «Chicha de las Siete Quebradas».

En todas estas actividades se destacaron las espectaculares presentaciones realizadas por el Staff Artístico de Tu Nueva Radio Ya, a cargo de Latin William y sus preciosas bailarinas.

Desde su salida hacia Managua el pasado primero de agosto, hasta este lunes 10 en su retorno a Las Sierritas, la imagen de Santo Domingo de Guzmán y todas las celebraciones en su honor fueron cubiertas por el staff periodístico de Tu Nueva Radio Ya, la radio más tradicionalista de Nicaragua.

TU NUEVA RADIO YA Y LOTERÍA NACIONAL ¡ LA LOTERÍA DEL PUEBLO! PRESENTAN LA ALEGRIA DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE MANAGUA, EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN….

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