Santo Domingo de Abajo vuelve a Mateare tras 10 días en Managua

A 96 años de historia y tradición, la diminuta imagen de Santo Domingo de Abajo regresó a su iglesia en la comarca San Andrés de La Palanca, en el municipio de Mateare, luego de permanecer durante 10 días en la capital.

Santo Domingo de Abajo regresa a su iglesia en San Andrés de la Palanca

Santo Domingo de Abajo llegó a Managua el pasado 7 de agosto, vestido con un vistoso arreglo floral en el que predominaba el color celeste, combinado con tonos amarillo, naranja y blanco.

Para su regreso, la imagen lució un nuevo arreglo de flores en tonos rosado, naranja y salmón, acompañado de pequeñas flores de color blanco en la parte inferior y abundante follaje verde que realzaba su vestimenta.

Durante su regreso, Santo Domingo de Abajo estuvo acompañado por miles de devotos, quienes lo bailaron de arriba abajo de abajo arriba, al ritmo de música filarmónica.

Entre los promesantes destacaban quienes iban llenos de aceite negro, otros vestidos con las tradicionales cotonas y las vaquitas culonas.

La imagen salió a las 7 de la mañana desde la iglesia Cristo del Rosario, en el barrio del mismo nombre, y recorrió el barrio Santa Ana, el mercadito Candelaria, hasta llegar al puente León.

A las 9 de la mañana, en este punto, los cargadores de Cristo del Rosario entregaron la imagen de Santo Domingo de Abajo a los cargadores de San Andrés de La Palanca, quienes continuaron con el recorrido.

El trayecto siguió por el sector de La Ceibita, Linda Vista, Las Brisas y la Refinería, hasta llegar a la Cuesta El Plomo, por donde pasó alrededor de las 11 de la mañana.

Luego, “Minguito” de Abajo llegó al municipio de Ciudad Sandino, donde recorrió sus principales calles y algunas zonas, antes de continuar su camino hacia su iglesia.

Finalmente, Santo Domingo de Abajo llegó a la comarca San Andrés de La Palanca, donde permanecerá hasta el próximo año.