Entregan mejoras del puesto de salud en el Mercado Alfredo Lazo de Estelí

El Gobierno Sandinista, a través de la Alcaldía Municipal de Estelí y el Ministerio de Salud (MINSA), entregó ayer jueves las obras de mejoramiento del puesto de salud ubicado en el costado norte del mercado «Alfredo Lazo», garantizando una atención digna y de calidad.

Puesto de salud en Estelí renueva esperanza a 3,200 familias

La vicealcaldesa de Estelí, Melania Peralta, informó que el proyecto contó con una inversión de un millón 300 mil córdobas.

Las obras ejecutadas contemplan la construcción de paredes de mampostería, instalación de cielo raso, piso de cerámica, pintura total del local, pantry, lavamanos, sanitarios, puertas, ventanas, rejas de protección, así como la instalación de un tanque de almacenamiento de agua.

Esta infraestructura restituye de forma directa el derecho a la salud gratuita de 3,200 protagonistas, entre comerciantes del centro de compras, compradores y familias de los barrios aledaños como Alfredo Lazo, Boris Vega y Alexis Argüello.

Los fondos para este proyecto provienen del 5% del Presupuesto General de la República que el Gobierno destina para las unidades de salud en las municipalidades.

El doctor Gamaliel Arróliga, director municipal del MINSA, detalló que en esta unidad se brinda asistencia médica a mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.

Asimismo, el puesto funciona en coordinación con el Centro de Salud Leonel Rugama y el Hospital San Juan de Dios para el desarrollo de ferias de salud con clínicas móviles, ultrasonidos, jornadas de vacunación y visitas casa a casa orientadas a la prevención de enfermedades.

