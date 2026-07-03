El Gobierno de Nicaragua completó con éxito la primera fase del Corredor Vial del Litoral del Pacífico , una mega-obra de infraestructura que ya cuenta con 119 kilómetros de longitud. Esta moderna carretera se extiende de forma continua desde el puesto fronterizo El Naranjo, en San Juan del Sur hasta Masachapa, San Rafael del Sur, en el departamento de Managua.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica Obregón, catalogó esta obra estratégica como la infraestructura vial más trascendental construida en el Pacífico nicaragüense en el último siglo. La unificación total del corredor se consolidó tras la inauguración del quinto tramo del proyecto, un segmento de 30 kilómetros que conecta de manera fluida los poblados de Tupilapa y Masachapa.

Conectividad vial y turismo: Acceso directo a 62 playas