Brigada Mending Kids operará a seis niños en La Mascota

Entre este jueves 9 y el sábado 11 de julio, miembros de la Brigada Médica Mending Kids, procedentes de Estados Unidos, junto a especialistas nicaragüenses, llevarán a cabo una jornada de cirugías cardíacas de alta complejidad en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, en Managua.

Seis niños y niñas serán sometidos a cirugías cardíacas en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota

Las intervenciones quirúrgicas de alta especialidad beneficiarán directamente a seis niñas y niños originarios de los departamentos de Chinandega, Chontales, Carazo y Managua, con el objetivo primordial de corregir sus padecimientos de salud y mejorar significativamente su calidad de vida.

Estas acciones conjuntas forman parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a garantizar una atención médica especializada, oportuna, completamente gratuita y con altos estándares de calidad para la niñez nicaragüense.

