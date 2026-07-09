Seis niños operados en jornada cardíaca en La Mascota

Este jueves inició con éxito una jornada de cirugías cardíacas complejas en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, registrándose las operaciones de los primeros pacientes del programa.

Inicia Jornada de cirugías cardíacas complejas en Hospital Infantil «La Mascota»

En total, seis niños y niñas procedentes de los departamentos de Chinandega, Chontales, Carazo y Managua serán intervenidos durante esta jornada especializada.

Las complejas cirugías están siendo ejecutadas por un equipo de médicos especialistas nicaragüenses, quienes trabajan en conjunto con los miembros de la brigada médica internacional “Mending Kids”, proveniente de Estados Unidos.