Bonanza: inicia construcción de sistema de agua potable en comunidad Mukuswas

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias en la Costa Caribe Norte, ENACAL, en alianza con la Alcaldía de Bonanza, dio inicio oficial a las obras del nuevo Sistema de Agua Potable en la comunidad de Mukuswas.

Mukuswas mejora su acceso al agua potable

Este proyecto forma parte de las estrategias del Gobierno de Nicaragua para la restitución de derechos básicos en las zonas rurales del país.

La obra técnica contempla una infraestructura integral que incluye la construcción de una obra de captación, una planta potabilizadora y un tanque de almacenamiento.

Asimismo, se procederá a la instalación de 8.2 kilómetros de tuberías de distribución y la habilitación de 103 conexiones domiciliares, asegurando que el recurso llegue directamente a los hogares de la comunidad.

Se estima que el proyecto finalice a finales del año 2026, permitiendo que aproximadamente 600 protagonistas de Mukuswas cuenten con un servicio de agua potable seguro, constante y de calidad.

Esta inversión garantiza el acceso al vital líquido y contribuye significativamente a la salud pública y al desarrollo socioeconómico de este sector del municipio de Bonanza.

Con el arranque de estas labores, ENACAL reafirma su compromiso de continuar extendiendo la cobertura de agua y saneamiento en las regiones autónomas, trabajando de la mano con las familias para fortalecer el bienestar en las comunidades más alejadas del territorio nacional.

