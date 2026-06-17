Avanza 60% proyecto de agua potable para comunidades de Puerto Morazán

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía de Puerto Morazán y las familias protagonistas, ejecuta el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable para el casco urbano de Tonalá y las comunidades de Pajalí, Pikín Guerrero y Morazán.

Actualmente, las obras civiles registran un avance del 60% y se prevé su finalización para el próximo mes de julio de 2026.

Con la culminación de esta infraestructura hidráulica, se restituirá plenamente el derecho humano al agua potable a unas 2,750 familias que habitan en estas zonas del departamento de Chinandega.

Las intervenciones técnicas en ejecución contemplan la limpieza, desarrollo, equipamiento y energización de un nuevo pozo, así como la instalación de 1,300 metros de tuberías de conducción y la construcción de un tanque de almacenamiento que asegurará la continuidad y calidad del suministro para la población beneficiada.