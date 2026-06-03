Avanza proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio La Primavera de Managua

Como parte de las acciones para avanzar en el saneamiento ambiental de la capital, el Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, ejecuta un importante proyecto de ampliación del alcantarillado sanitario en el barrio La Primavera, ubicado en el Distrito VI de la ciudad de Managua.

Las obras que se encuentran actualmente en desarrollo contemplan la instalación de 700 metros de tuberías, la construcción de 6 manjoles y la habilitación de 50 nuevas conexiones domiciliares.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, se prevé que el proyecto esté concluido y en total operación durante el cuarto trimestre de 2026.

Una vez finalizadas las obras, se logrará la restitución del derecho al saneamiento para unos 500 habitantes de este sector, impactando positivamente en las condiciones higiénicas del barrio y contribuyendo de forma general a la preservación del medio ambiente y la conservación del Lago de Managua.

