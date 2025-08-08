Anuncian actividades en celebración del 456 Aniversario de la Traducción de la Biblia, en Granada

Autoridades de la Federación de Iglesias Evangélicas Nicaragüenses de Granada y del Ministerio de la Juventud anunciaron la tarde de este jueves, las distintas actividades que realizarán en celebración del 456 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano.

El pastor Jimmy Arcia, dijo que entre las actividades a desarrollar están la realización de cultos unidos, seminarios para pastores y líderes, ligas bíblicas, conferencia para jóvenes y el 20 de septiembre el culto departamental en la cancha del Malecón de Granada.

Por su parte, Charlina Grande, del Ministerio de la Juventud destacó que: “Estas jornadas invitan a los jóvenes a buscar de Dios, a acercarse a las iglesias, espacios que cuentan con el respaldo del Buen Gobierno”.

La Biblia contiene 66 libros (39 del Antiguo testamento y 27 el Nuevo testamento), originalmente fue escrita en hebreo, griego y Arameo, pero desde hace 456 años se tradujo al castellano.

El anuncio de las jornadas a desarrollar se realizó en el Polideportivo “El Coliseo” de la ciudad de Granada.

