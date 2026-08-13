Lanzan en Managua jornada por 457 años de la Traducción de la Biblia

La tarde de este miércoles, la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, en conjunto con el Ministerio de la Juventud (MINJUVE), dio inicio oficial a la jornada conmemorativa por el 457.º aniversario de la traducción de la Biblia al castellano, con un acto celebrado en el Parque La Biblia, en Managua.

Iglesias evangélica y MINJUVE anuncian jornada nacional de celebración del 457 aniversario de la traducción de la biblia al castellano

Darling Hernández, ministra de la Juventud, dijo “junto al pueblo cristiano estamos haciendo la invitación a que todos celebremos los tiempos de Dios, triunfó la unidad, triunfó la paz y es así cómo nos preparamos desde el Ministerio de la Juventud para las galas departamentales de danzas cristianas, conciertos cristianos con bandas juveniles y al gran culto nacional en nuestro país, gracias a esa libertad de culto y de fe, celebramos los últimos domingos de septiembre”.

El 26 de septiembre será el evento nacional, sumado a los congresos de pastores y juveniles que se estarán llevando a cabo en todo el territorio nacional, además de un ayuno nacional en el que se celebrará a lo grande este año de bendiciones para el país.

El pastor Sergio Tinoco, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, mencionó que “estamos dándole la gloria y honra al Señor, porque estamos viviendo en una Nicaragua en avivamiento, en victorias.

La jornada contó con la participación activa de líderes religiosos de 70 denominaciones, quienes serán parte de la jornada conmemorativa que incluirá encuentros juveniles, presentaciones culturales de grupos de danza cristianos y finalizará con un gran culto nacional de celebración.



