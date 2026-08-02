Staff de Tu Nueva Radio Ya, el más querido del pueblo, animó en grande la Gala Hípica Managua 2026

Tu Nueva Radio YA, la Súper Líder del Dial, se destacó este sábado con su amplia cobertura periodística, presencia artística y animación en la Gala Hípica Managua 2026.

Tu Nueva Radio YA instaló su tarima frente a Taidok Motors, en Camino de Oriente, donde el “staff más querido del pueblo” saludó a más de mil caballistas que engalanaron la carretera a Masaya.

Desde nuestra señal de Radio y redes sociales transmitimos en Vivo y Directo la alegría de las familias disfrutando de las Fiestas Tradicionales de Managua.

La animación en nuestra tarima hípica inició a las 10 de la mañana, con fervor religioso y adrenalina radial, compartiendo con nuestro pueblo regalías de nuestros distintos patrocinadores.

Micrófono en mano y con nuestro estilo único para interactuar con nuestro pueblo, nuestro staff saludó y hasta bailó con los jinetes que llegaron de toda Nicaragua y de otras naciones vecinas.

En tarima pusimos en escena a Chicheros Managua, quienes deleitaron a las familias y los montados con su música filarmónica, en tanto Juan Gabriel Nica hizo reír a carcajadas a los presentes con sus ocurrencias.

El desfile hípico inició en los terrenos de la Feria Ganadera Agostina, en el kilómetro 7 y medio de la carretera a Masaya.

Tu Nueva Radio YA felicita a todos los hipistas nacionales y extranjeros; y representantes de ranchos ganaderos de todo el país por lucirse en las horas de desfile hípico.

Tu Nueva Radio YA también agradece a todo el pueblo en Nicaragua y más allá de nuestras fronteras por disfrutar de nuestra Transmisión Especial en honor a Santo Domingo de Guzmán, consolidándonos en la Radio del Súper Aplastante Primer Lugar en el corazón de los Oyentes.

TU NUEVA RADIO YA Y LOTERÍA NACIONAL ¡LA LOTERÍA DEL PUEBLO! LE LLEVAN A USTEDES LA ALEGRIA DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE MANAGUA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN…

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