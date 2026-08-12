Zozobra en barrio Jonathan González: pedreros asaltan y atacan motociclistas

Habitantes del barrio Jonathan González expresaron su profunda preocupación ante la constante presencia de delincuentes que operan durante las madrugadas cerca del basurero ubicado de los antiguos semáforos del Hospital Militar, cuatro cuadras al sur.

Pobladores denuncian zozobra por robos y asaltos de pedreros en barrio Jonathan González

La zozobra de los pobladores se incrementó la noche de ayer martes, cuando uno de los sujetos intentó ingresar a un taller de reparación de motocicletas con intenciones de robar.

El ingreso del ladrón fue frustrado gracias a una persona que se encontraba en el sitio, quien al percatarse de la presencia del sospechoso le gritó, provocando su inmediata huida.

Las familias atribuyen el incremento del accionar delictivo a distintos expendios de drogas que operan en el sector.

Sumado a las tentativas de robo en las viviendas, las familias de la zona denunciaron una peligrosa modalidad empleada por los malhechores, quienes lanzan objetos pesados contra motociclistas que transitan por el lugar para derribarlos y robarles.

En algunas ocasiones, los ladrones también colocan ramas sobre la carretera para que los conductores de vehículos se bajen a apartar los obstáculos y proceder a asaltarlos.

Ante esta situación de inseguridad, los pobladores llamaron a las autoridades de la Policía Nacional para que incrementen el patrullaje y ejecuten planes operativos en el sector, a fin de devolver la tranquilidad a los residentes y transeúntes.