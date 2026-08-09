Mecánico de Mateare desaparece en las aguas de El Tránsito, Nagarote
En calidad de desaparecido se encuentra el mecánico automotriz Martín Leiva, de 22 años, quien se introdujo a las aguas del balneario El Tránsito, ubicado en Nagarote, León, para refrescarse los pies.
El periodista Domingo López Ramos, informó que el hecho ocurrió la mañana de hoy domingo, cuando Martín llegó de paseo al balneario leonés.
Caminó hasta el sector conocido como La Poza de Perla, y al meterse al agua para refrescarse, “pasó de viaje” en una parte honda y desapareció.
Martín Leiva habitaba en el barrio Roberto Alvarado número 2, del municipio de Mateare, departamento de Managua, y en su búsqueda participan Bomberos Unidos de Nagarote.