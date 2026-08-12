No corrieron largo: A juicio sujetos por robar celular a un adolescente en el mercado Huembes

Sin oportunidad de salirse con la suya y bajo proceso judicial se encuentran Luis Alfonso López Estrada y Daniel Alexander López Avilés, luego de que las autoridades programaran su juicio tras ser capturados tras despojar de un teléfono celular a un adolescente.

Luis Alfonso López Estrada y Daniel Alexander López Avilés

El hecho ocurrió la mañana del pasado 1 de agosto cerca del Mercado Roberto Huembes, cuando la víctima, Jostin Nain Calero Berríos, de 17 años, se encontraba en una parada de autobuses.

En ese lugar, López Estrada le arrebató violentamente de la mano un iPhone XR, mientras López Avilés vigilaba la zona para facilitar el delito.

Sin embargo, los delincuentes no corrieron largo, ya que el adolescente pidió auxilio. Personas del sector lograron retener a los sujetos y los entregaron a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por el lugar, encontrando el teléfono en poder de López Estrada.

Durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, la jueza Gloria Saavedra, del Juzgado Décimo de Audiencia de Managua, admitió el intercambio de información y pruebas presentado por el Ministerio Público, entre las que destaca la declaración de la víctima.

Ante la contundencia de los elementos expuestos, la judicial remitió la causa a juicio oral y público, fijando la fecha probable de inicio para el próximo 12 de septiembre, día en que los procesados deberán responder por el delito cometido.

