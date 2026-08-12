Capturan a sujeto que mató a enemigo bajo los efectos del licor en Nueva Segovia

La Policía Nacional presentó este miércoles al sujeto Joel Antonio Gutiérrez Centeno, de 30 años, quien fue capturado como autor de la muerte a cuchilladas de José Catalino Martínez Ramírez, de 45 años.

Joel Antonio Gutiérrez Centeno

La Teniente Karla Duarte, de Relaciones Públicas de la Policía en Nueva Segovia, detalló que el crimen sucedió en la comarca La Jumuyca, en el municipio El Jícaro.

La vocera policial explicó que, a las dos de la tarde del domingo 9 de agosto, a través de la línea de emergencia 118, las autoridades recibieron información sobre la muerte de José Catalino Martínez.

Al lugar del suceso se presentaron agentes policiales acompañados de un médico forense quien determinó que el infortunado falleció por un shock hipovolémico o sangrado masivo por heridas de arma cortopunzante.

Capturado Joel Antonio Gutiérrez Centeno

En sus investigaciones, la Policía confirmó que, a la una de la tarde del domingo, Joel Antonio Gutiérrez discutió por rencillas personales y en estado de ebriedad con José Catalino Martínez y luego lo agredió con un cuchillo.

El lunes 10 de agosto, a las 7 con 20 minutos de la noche, agentes policiales arrestaron en la misma comarca La Jumuyca a Joel Antonio Gutiérrez, a quien le fue ocupado el cuchillo que utilizó para cometer el crimen.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron puestas a la orden de las instancias correspondientes para que Joel Gutiérrez sea acusado por el delito de homicidio.

