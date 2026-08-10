Hallan sin vida a Oscar Martínez en barrio La Barrera de Somotillo

Pobladores del barrio La Barrera, en el municipio de Somotillo, se vieron sorprendidos la mañana de este lunes 10 de agosto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano en una calle de esa localidad.

La víctima fue identificada como Oscar Odilio Martínez Espinales. Tras el descubrimiento, los vecinos alertaron de inmediato a la Policía Nacional, cuyos agentes se presentaron al lugar para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Especialistas de la especialidad de auxilio judicial y peritos forenses realizan las indagaciones de campo para determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso del ciudadano.

