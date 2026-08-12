Motociclista sufre heridas en manos tras caer en la calle del IND en Managua

Con heridas en ambas manos y un dedo parcialmente cercenado resultó el motociclista John Kevin Romero, luego de perder el control de su liviano vehículo cerca del Instituto Nicaragüense de Deportes, en la capital.

El suceso se registró la mañana de este miércoles cuando Romero realizó una maniobra para intentar esquivar un reductor de velocidad ubicado en la vía, y al perder la estabilidad, cayó violentamente sobre el pavimento.

Miembros de Bomberos Unidos se desplazaron al sitio del accidente para brindar los primeros auxilios y atención prehospitalaria al lesionado.

Tras lograr estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron a un centro hospitalario capitalino, donde recibió la atención médica especializada requerida para tratar sus heridas.

