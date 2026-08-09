Hombre ingresa a hospital de Carazo con cuchillo clavado en la espalda (+Video)

Con un cuchillo clavado en la parte izquierda de la espalda fue trasladado a un hospital de Carazo, un hombre identificado preliminarmente como “Francisco”.

Paciente ingresa a hospital caraceño con cuchillo clavado en la espalda

El hecho ocurrió en el barrio San Francisco, ubicado en la ciudad de Diriamba, en el departamento de Carazo, bajo dos hipótesis que son investigadas por las fuerzas policiales.

Una de ellas es que presuntamente Francisco fue atacado por un asaltante. La otra es que aparentemente fue agredido por otro sujeto con el que tenía viejas rencillas personales.