Se llevan en el saco motocicleta valorada en más de 2 mil dólares en Estelí

El poblador Carlos René Oliver Rocha denunció el robo de su motocicleta ocurrido la noche de ayer miércoles 5 de agosto, cuando la tenía estacionada frente a su vivienda en el barrio Panamá Soberana, en el municipio de Estelí.

Moto robada en Estelí

El afectad, detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 de la noche y que la motocicleta sustraída, cuyo valor comercial es de 2 mil 300 dólares, porta la placa NS 52082.

Tras percatarse de la desaparición de su medio de transporte, la víctima dio aviso inmediato a la Policía Nacional para que iniciara las investigaciones correspondientes.

Con el objetivo de recuperar su vehículo, Oliver Rocha ha puesto a disposición el número telefónico 5500-7225 para cualquier persona que brinde información certera sobre el paradero de la motocicleta, ofreciendo una gratificación económica sin realizar preguntas sobre el hallazgo.

