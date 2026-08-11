Poblador escapa por la puerta falsa tras discutir con su pareja en barrio El Rodeo

Un hombre de apellidos Serapio Rojas, de 29 años, se privó de la vida en la casa que habitaba en el barrio El Rodeo, Distrito VI de Managua, la noche de ayer lunes.

Presuntamente el hombre tomó la errada determinación después de haber discutido con su cónyuge de apellido Peralta, quien le habría reclamado por llegar ebrio y sin dinero.

Según los informes, tras la pelea verbal, la señora Peralta se fue a la casa de su mamá ubicada en el mismo barrio y al regresar dos horas después lo encontró sin vida, colgado del cuello a orillas de la cama que compartían.

El cuerpo de Serapio Rojas fue llevado al Instituto de Medicina Legal en donde los médicos confirmaron que se privó de su existencia mediante la asfixia mecánica.

