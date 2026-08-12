Capturan a José Luis Castilla con 4 kilos de cocaína en Matagalpa

En el marco de la lucha continua contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, la Policía Nacional capturó al sujeto José Luis Castilla Galeano, de 54 años, tras incautarle más de 4 kilos de cocaína en Matagalpa.

Capturado José Luis Castilla Galeano

El operativo policial se llevó a cabo en una calle del barrio Benjamín Linder, en la Perla del Septentrión, a las 4 con 40 minutos de la tarde del lunes 10 de agosto.

Durante la requisa al sospechoso, los agentes le encontraron dentro de una mochila cuatro paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva que contenían una sustancia blanca, la cual dio positivo a cocaína con un peso total de 4 kilos con 146 gramos.

Además de la droga, a Castilla Galeano se le decomisó un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido y las evidencias fueron remitidos ante las autoridades competentes para el debido proceso judicial.

