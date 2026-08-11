Forenses descartan crimen en muerte de furgonero en Managua

Forenses del Instituto de Medicina Legal descartaron mano criminal en la muerte del furgonero Luján Amador Rosales, de 55 años, ocurrida dentro del camarote de un cabezal en un predio localizado de los semáforos de La Subasta 200 metros al Sur, en Villa Reconciliación, en Managua.

Luján Amador Rosales, de 55 años

A solicitud de la Policía, los expertos forenses llegaron la mañana de ayer lunes al predio utilizado como estacionamiento de furgones, luego de que personas detectaron anomalías en la unidad aparcada y procedieran a revisarla, descubriendo el cuerpo en estado de descomposición.

De acuerdo con el dictamen forense, el trailero originario del municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, decidió privarse de la vida mediante la asfixia mecánica utilizando una cuerda.

En las averiguaciones policiales, se conoció que el furgonero supuestamente atravesaba problemas familiares, lo cual lo llevó a tomar la fatal decisión, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

