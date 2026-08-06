En Sébaco estafan a comerciante con billete de 20 córdobas relleno de cáscaras

En un hecho tan insólito como insatisfactorio para el bolsillo, un comerciante de Sébaco denunció que fue víctima de un singular engaño luego de aceptar un billete de 20 córdobas que había sido hábilmente alterado para simular su estado original.

Estafan a comerciante con billete de 20 córdobas relleno de cáscaras

El vendedor se confió al momento de recibir el dinero para concretar una venta y no notó que al billete le faltaba aproximadamente el 30 % de su estructura.

Lo que parecía un remiendo común resultó ser una maniobra de camuflaje: los estafadores recortaron y rellenaron la parte faltante con pedazos de cáscara de cebolla amarilla, logrando que el color y la textura engañaran a simple vista la mirada rápida del comerciante.

Fue minutos después, al revisar con mayor detenimiento las ganancias del día, cuando el afectado notó la peculiar reparación y descubrió la estafa.

Ante este tipo de artimañas, aconsejó a la población y a los comerciantes revisar detenidamente el dinero en efectivo, especialmente si los billetes presentan dobleces marcados, parches o apariencias inusuales.

