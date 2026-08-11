Investigan dos robos cometidos por personas de confianza en Jinotega

La Policía Nacional está investigando dos hechos delictivos ocurridos en distintas zonas de Jinotega, en los que los presuntos responsables habrían aprovechado la cercanía y la confianza de los afectados para cometer los hurtos.

El primer hecho se registró en el barrio Uriel Blandón, en el municipio de San Rafael del Norte. La víctima, Fredy Martínez, de 29 años y de oficio albañil, denunció la sustracción de varias pertenencias del interior de su vivienda.

Según el afectado, el hecho ocurrió tras salir de su casa dejando en el inmueble a sus ayudantes de construcción.

Martínez sospecha que los trabajadores habrían perpetrado el robo de prendas valoradas en aproximadamente 14 mil córdobas, entre las que destacan un reloj, un anillo de compromiso y una cadena de plata.

Pese a haber interrogado tanto a los obreros como a su cónyuge, todos negaron el hecho.

Por otro lado, en la comarca Loma Alta Arriba, jurisdicción de Santa María de Pantasma, una mujer de la tercera edad denunció haber sido víctima de hurto por parte de un miembro de su propia familia.

La señora Benita Barrera, de 88 años, señaló que su nieta, Alba Esther Centeno González, de 33 años, se valió de su avanzada edad y vulnerabilidad para sustraer la suma de 10 mil córdobas que ella guardaba sobre una mesa dentro de su habitación.

Aunque la señalada niega rotundamente haber tomado el dinero, la abuela afirma categóricamente que ella fue la responsable.

