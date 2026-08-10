La Productora Artística Nicapro Nicaragua está pidiendo el apoyo de la población para identificar y localizar a dos sujetos desconocidos quienes le robaron la cartera a un caballista durante el Hípico de Somotillo.

Nicapro divulgó en las redes sociales dos videos en los que claramente se observa cuando los delincuentes se acercan al jinete que había caído de su caballo para supuestamente ayudarle, pero lo que hicieron fue robarle.

Las grabaciones muestran desde distintos ángulos a uno de los individuos sustrayéndola la cartera al caballista y luego se le pasa al otro, quien se la introduce en la bolsa delantera de su pantalón.

El problema es que la víctima vive en el extranjero y además de dinero, en la cartera andaba documentos personales importantes que necesita para poder viajar.

Buscan a sinvergüenzas que robaron cartera a caballista en Somotillo #Nicaraguapic.twitter.com/1i0RvmL31W — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 10, 2026

Si alguien reconoce o tiene información que pueda ayudar a recuperar la cartera y los documentos, por favor comunicarlo en los comentarios.

