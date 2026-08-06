Hallan muerta a doña Lola Cuadra en su casa de Villa El Carmen

Autoridades policiales investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de la señora Josefa Dolores Cuadra Marenco, mejor conocida como “doña Lola Cuadra”, de 80 años, registrado en la comarca Samaria, a la altura del kilómetro 40 del municipio de Villa El Carmen.

Hallan sin vida a una anciana dentro de su casa en Villa El Carmen

De acuerdo con la información preliminar, la ciudadana fue encontrada fallecida dentro de su vivienda por personas de la zona, quienes avisaron a los cuerpos de emergencia sin que, hasta el momento, se hayan determinado las causas exactas de su deceso.

Los pobladores se enteraron de la muerte de doña Lola al sentir una fuerte fetidez en el ambiente que los llevó a buscarla, después de no verla durante dos días.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, resguardar la escena y coordinar las investigaciones médicas legales que permitan esclarecer el hecho.

