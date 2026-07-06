Wilder Sotelo muere en choque contra camión en La Cruz

El motociclista Wilder Sotelo, de 19 años, falleció de forma instantánea y su acompañante Yaoska Torres Raudez, de 16 años, resultó con lesiones gravísimas, tras haber impactado contra un camión estacionado.

Colisión de moto y camión deja un joven muerto en La Cruz de Rio Grande

El violento accidente ocurrió a las 5:00 de la mañana de este lunes en el sector conocido como Los Corrales Negros, ubicado en la comunidad de San Antonio, jurisdicción del municipio de La Cruz de Río Grande, Costa Caribe Sur.

Wilder Sotelo era de la localidad de Malopi, hacia donde fue llevado su cuerpo, en tanto Yaoska Torres, habita en la comunidad San Pedro, y se debate entre la vida y la muerte en el centro hospitalario de La Cruz de Río Grande.

Ambos viajaban a bordo de una motocicleta cuando impactaron de forma violenta contra el camión de transporte de pasajeros con placas MT 22658, estacionado a un lado del camino debido a desperfectos mecánicos.

Según los informes, el conductor de la moto había salido de la comunidad La Estrella y circulaba a exceso de velocidad, lo que le impidió evitar la fuerte colisión.

Agentes policiales se presentaron al sitio para realizar el croquis y las investigaciones pertinentes que permitan determinar las causas exactas de la fatalidad.