Camión sin frenos en Matagalpa deja tres lesionados y daños materiales
La tarde de ayer jueves, el conductor de un camión perdió el control del pesado vehículo, presuntamente, al fallarle cuando se desplazaba de los semáforos de Santa Teresita, en la ciudad de Matagalpa.
El conductor del camión al perder el control se estrelló contra una camioneta en que viajaban dos personas y a su vez a una motociclista.
Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para apresar al conductor del camión en tanto investigan el caso.