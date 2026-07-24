Camión sin frenos en Matagalpa deja tres lesionados y daños materiales

La tarde de ayer jueves, el conductor de un camión perdió el control del pesado vehículo, presuntamente, al fallarle cuando se desplazaba de los semáforos de Santa Teresita, en la ciudad de Matagalpa.

FTres lesionados y daños materiales deja un camión sin frenos en Matagalpa. Foto cortesía Benemérito Cuerpo de Bomberos de Matagalpa

El conductor del camión al perder el control se estrelló contra una camioneta en que viajaban dos personas y a su vez a una motociclista.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para apresar al conductor del camión en tanto investigan el caso.



Foto cortesía Benemérito Cuerpo de Bomberos de Matagalpa

Foto cortesía Benemérito Cuerpo de Bomberos de Matagalpa