Anastasio Santos y su esposa resultan lesionados en choque en Boaco

Anastasio Santos Pozo, de 59 años, y su esposa resultaron lesionados luego de que el vehículo particular en el que viajaban fuera impactado en Boaco, por un bus que cubre la ruta Managua–Siuna.

Dos lesionados tras fuerte colisión entre vehículo y autobús en Boaco

Cazadores de noticias informaron que el automóvil habría ingresado de forma imprudente a la vía, siendo colisionado por la unidad de transporte, que circulaba con derecho de preferencia.

Producto del fuerte impacto, Anastasio Santos Pozo y su esposa quedaron atrapado entre la chatarra retorcida de la cabina del vehículo, por lo que fueron rescatado y trasladado al Hospital José Nieborowski de Boaco.