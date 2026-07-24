Adulto mayor queda grave al ser atropellado en Reparto Schick, Managua

El adulto mayor identificado como Rodolfo Mong, resultó con lesiones de gravedad al ser atropellado por una caponera frente a la antigua pulpería El Chaparral, en el reparto schick, Managua, la tarde de ayer jueves.

Capitalino arrollado por mototaxi es hospitalizado

Miembros de Bomberos Unidos dijeron que don Rodolfo, conocido cariñosamente, como “Keto”, sufrió un trauma craneal, por lo que fue trasladado al Hospital Manolo Morales, en tanto los policías de tránsito determinan las circunstancias del accidente.

Este mismo jueves, también se registró otro accidente en la comarca Cuajachillo 2, donde la motociclista Miriam Lisbeth Leiva Tenorio resultó con lesiones de consideración al perder el control por esquivar un bache.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Miriam trabaja en una financiera y al momento del accidente estaba en horarios laborales. La causa del accidente está en investigación a cargo de las autoridades de tránsito.