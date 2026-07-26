Muere motociclista Bryan Lorío en accidente en Ometepe

El motociclista Bryan Lorío, de unos 28 años, perdió la vida anoche en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad El Madroñal, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

Motociclista muere al sufrir accidente en la Isla de Ometepe

Cazadores de noticias informaron que Lorío junto a la joven Raquel Espinoza, de 28 años, se desplazaban en una motocicleta, cuando se le cruzo un peatón, y al tratar de esquivarlo perdió el control saliéndose de la vía estrellándose contra un objeto fijo.

Debido al impacto Bryan resultó con un trauma craneal severo, mas politraumatismo, falleciendo cuando era trasladado al centro de salud del municipio de Altagracia, Ometepe.

Mientras la joven Raquel Espinoza resultó con lesiones de consideración, por lo que también ingresó al mismo centro asistencial donde permanecía bajo observación.

“El motociclista que falleció viene bien en su carril, venía tomado parece, pero él venía en su carril y la otra persona fue que se le cruzó, Pobrecito el muchacho, él es conocido mío, vive en la comunidad El Limonal”; dijo uno de los testigos que prefirió omitir su identidad.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional de Ometepe realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el trágico percance vial.