Muere en Managua joven que chocó en moto contra camión en Mulukukú

En el hospital Lenín Fonseca, de Managua, exhaló su último suspiro de vida el mediodía del sábado, el motociclista Silvio Uriel Cruz Masís, de 17 años, quien la noche del viernes se estrelló en moto contra un camión.

El accidente ocurrió en la comunidad Santa Rita, en Mulukukú, Caribe Norte, cuando Cruz Masís se transportaba en una moto sin placa.

Al llegar frente a la gasolinera La Loma, el motorizado chocó contra el camión placa MT 22-565 que estaba estacionado en la vía, con sus respectivas señales de precaución.

Por la gravedad de las lesiones, Silvio Cruz fue transferido de Mulukukú al hospital capitalino donde falleció a pesar de los cuidados médicos.

Lugareños manifestaron que al momento de la tragedia, el motorizado conducía a exceso de velocidad, sin casco y sin luces en la cabra mecánica, lo que presuntamente evitó que viera el camión.

XXXX