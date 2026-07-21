Motociclista lucha por su vida al pasarle camión sobre uno de sus hombros en Waslala

Con fracturas expuesta en la clavícula, escápula y rótula resultó ayer el joven Missael Espinoza Centeno, de 20 años, al verse involucrado en un accidente de tránsito en moto.

Cazadores de noticias informaron que Espinoza Centeno, transitaba por la comunidad Chilamate Kum, en el municipio de Waslala, cuando un vehículo se le atravezó en la vía y al esquivarlo invadió el carril contrario impactando con un camión.

Al rodar por el pavimento una de las llantas del camión le pasaron sobre el hombro izquierdo a Missael lo que le provocó la fractura expuesta que lo hizo perder gran cantidad de sangre.

Missael fue llevado al Hospital Fidel Ventura, en Waslala pero por la gravedad fue transferido al hospital César Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa, donde fue ingresado con pronósticos reservados.

