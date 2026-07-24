Ladrón recién operado resulta lesionado al intentar asaltar a una joven en Managua

Fidel Antonio Castro Obando, de 31 años, es el delincuente que esta madrugada resulto con la vísceras de fuera, al abrírsela las suturas que presuntamente le habían hecho luego de una cirugía.

Ladrón recién operado resulta gravemente lesionado

El hecho ocurrió del hospital Militar dos cuadras al sur y 2 cuadras arriba, en el barrio Jonatán González, Managua.

El cazador de noticias José Dávila, informó que a la 1:30 de esta madrugada Fidel Castro, interceptó a la joven Wendy Morales quien evitó el robo al forcejear con el delincuente.

Según Wendy cuando evitaba ser despojada de sus pertenencias, escuchó que el delincuente empezó a quejarse de dolor y se sostenía el abdomen donde empezó a sangrar.

De inmediato llamaron a la policía en tanto Castro Obando, quedó tendido en el suelo desangrándose y es que recientemente este había sido operado en el abdomen debido a una estocada que le habían propinado en otro robo frustrado cerca de la UNI.

“Tiene una herida abierta arriba del estomago, y al parecer le colocaron una lamínala, y las puntadas al parecer se le reventaron, al parecer es indigente, yo lo he visto pasar por aquí varias veces” expresó un habitante del lugar.

Se conoció que Fidel Antonio Castro Obando, cumplió condenado de 2 años por robo y recientemente salió de prisión, por lo que volvió a sus andanzas hasta caer otra vez en otra acción delincuencial.

Fidel Antonio quien tiene un amplio historial delictivo, fue llevado al hospital Fernando Vélez Paiz, bajo custodia policial para que le cerraran la herida en el abdomen, centro asistencial del que saldrá, pero directo a la cárcel nuevamente.

