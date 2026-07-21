Muere minero de 19 años aplastado por barril en mina de León

De manera inmediata falleció el minero Edwin Antonio Suazo Gómez, de 19 años, en un accidente laboral ocurrido a las ocho de la noche de ayer lunes en el municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León.

Joven pierde la vida al caerle barril cargado de tierra en mina de Santa Rosa del Peñón

La desgracia sucedió en la Minería San Juan, localizada en la comunidad de Agua Fría, en donde Edwin Suazo se encontraba laborando en el fondo de un pozo de 45 metros de profundidad.

El testigo Santos Antonio Guerrero dijo que luego de que Edwin llenó un barril plástico con tierra, otros obreros se dispusieron a subirlo usando un cable y un winche, sin embargo, cuando ya iba llegando a la parte alta, el equipo falló.

En ese momento el tonel se vino abajo y cayó en la humanidad de Edwin Suazo, causándole la muerte por trauma craneoencefálico severo, según dictamen de la doctora Katherine Matute, del Centro de Salud René Pulido Tercero.

Tras las investigaciones, las autoridades entregaron el cuerpo a Deyvin José Miranda González, de 25 años, quien lo trasladó a la comarca La Pimienta, de Siuna, lugar de origen de Edwin Suazo.

