Motociclista de 81 años muere el chocar contra autobús en Boaco

La mañana del sábado falleció don Anastasio Santos Pozo, de 81 años, al chocar contra un bus de transporte colectivo, en el barrio Jorge Smith, del municipio de Boaco.

Testigos indicaron que don Anastasio conducía un carro placa M 027-863 cuando invadió el carril contrario.

En la acción chocó mortalmente contra el bus placa M 30-99, que conducía el ciudadano Abel Valdivia, de 39 años.

A causa del violento choque, el adulto mayor sufrió graves lesiones que lo enviaron al descanso eterno.

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