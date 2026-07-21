Matagalpino de 33 años fallece en EE. UU. días después de cruzar frontera

El matagalpino Jairo José García López, de 33 años, falleció en Estados Unidos a escasos días de haber logrado cruzar la frontera sur de ese país.

Jairo José García López, de 33 años

Según relató su hermana Liselda Karina García López, el joven salió de Nicaragua el pasado 22 de junio de 2026.

Cinco días después, el 27 de junio, se comunicó con su familia para avisarles que estaba a punto de cruzar el Río Bravo.

Posteriormente, el 8 de julio la familia recibió una llamada anónima informándoles sobre su deceso.

Tras pensar inicialmente que se trataba de una falsa alarma, los parientes lograron confirmar este lunes con las autoridades forenses de San Antonio, Texas, que el cuerpo sin vida efectivamente correspondía a García López.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su muerte. Las autoridades médicas de EE. UU. indicaron a la familia que los detalles del fallecimiento serán entregados únicamente al momento de retirar el cuerpo.

