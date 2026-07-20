Hallan muerta a nicaragüense en baño de Zaragoza, España

La nicaragüense Martha Jiménez Moreno, de unos 42 años, fue encontrada sin vida la tarde del sábado 18 de julio en el aartamento donde residía en Zaragoza, España.

Martha Jiménez Moreno

El cuerpo fue hallado en el cuarto de baño por sus compañeras de piso, quienes también son connacionales.

Martha Jiménez era originaria de Managua y había emigrado a España hace apenas dos meses en busca de mejores oportunidades.

Familiares en Nicaragua manifestaron desconocer las causas exactas del deceso, indicando que la única información recibida hasta el momento es que la encontraron sin signos vitales tirada en el suelo del baño.

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Mientras las autoridades correspondientes determinan las causas del fallecimiento, los familiares y allegados esperan recibir el apoyo necesario para iniciar las gestiones y lograr la pronta repatriación del cuerpo a Nicaragua.

