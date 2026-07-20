Matagalpa: abigeos matan a machetazos a padre e hijo en una finca

El señor Antonio Godínez, de unos 50 años, y su hijo Eugenio Godínez Mendoza, de 23, fueron asesinados a machetazos por delincuentes desconocidos que ingresaron a robar a una propiedad privada.

El doble asesinato ocurrió la madrugada de hoy en la finca Blancher, propiedad de Fernando Horacio Guzmán Pérez, donde el señor Antonio Godínez laboraba como cuidador en compañía de su hijo Eugenio.

La finca está localizada entre la Cooperativa Trentino y la comunidad de Mina Verde, en la carretera que conduce de la ciudad de Matagalpa hacia el municipio de San Ramón.

Cazadores de noticias informaron que los delincuentes ingresaron a la finca y cuando se llevaban robada una vaca, fueron descubiertos por don “Toño” y su hijo, quienes les reclamaron a los abigeos.

En esa momento los ladrones reaccionaron de forma violenta, atacándolos a machetazos, hasta causarles la muerte.

Presuntamente, en la acción delictiva también resultó lesionado de gravedad otro pariente de los fallecidos, quien habría sido llevado al Hospital César Amador Molina, de Matagalpa.

Sin embargo, esto último está siendo confirmado por las autoridades policiales quienes se presentaron al sitio para realizar las investigaciones respectivas para el esclarecimiento del caso.

