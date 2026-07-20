Fallece hombre de 62 años lanzado desde autobús por desconocido en Managua

En la unidad de terapia intensiva del hospital SERMESA dio su último suspiro de vida el señor Javier Iván Martínez Rizo, de 63 años, quien fue llevado con pronósticos reservados luego que la tarde del 12 de julio fue lanzado del bus en que se desplazaba como pasajero.

Hombre muere tras ser lanzado desde un autobús

Don Javier iba en un bus que cubre la ruta 116 placas M 3868 y al llegar a la parada de la farmacia Marien en Villa Libertad, en Managua, el conductor abrió la puerta trasera y un hombre joven, moreno, de unos 28 años, le pegó una patada en la espalda, cayendo desde lo alto del bus al pavimento.

Al verlo sangrando de la cabeza, oídos y la nariz, el agresor huyó, en tanto buenos samaritanos llevaron al adulto mayor al hospital Carlos Marx, de donde fue trasladado al hospital que lo atendía, debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte las autoridades del distrito 7 realizan las investigaciones para tratar de identificar al desconocido que atacó a don Javier Iván, causándole las lesiones que lo llevaron a la muerte.

